لقاء مُرتقب بين ترامب وبوتين... هل يُؤدّي إلى انتهاء الحرب في أوكرانيا؟

Advertisement

ذكر موقع "سكاي نيوز" أنّه في ظل تصاعد الحديث عن مفاوضات محتملة لإنهاء الحرب في أوكرانيا، كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تحقيق "تقدم كبير" بين روسيا وأوكرانيا، بينما أعلن الكرملين عن وجود خطط لإجراء محادثات مع إدارة ترامب.وتشير التقارير الإعلامية إلى إمكانية عقد لقاء بين ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في السعودية أو الإمارات، في خطوة قد تحدد مستقبل النزاع الأوكراني.ويرى مراسل "نيوزماكس" في البيت الأبيض جون غيزي خلال حديثه لبرنامج "أميركا اليوم" على سكاي نيوز عربية أن الحل ليس بهذه السهولة، مشيرًا إلى أن "الأمور تصبح أكثر تعقيدًا للرؤساء بمجرد توليهم المنصب، حيث يواجهون تحديات حقيقية تختلف عن تلك التي كانوا يتحدثون عنها كمرشحين".ورغم تفاؤل ترامب، يشير غيزي إلى أن إنهاء الأزمة قد يستغرق وقتًا أطول مما يعتقد البعض، تمامًا كما حدث في الماضي مع قضايا مثل فجوة الصواريخ في الستينيات. كما أكد أن "ترامب كان أول رئيس قدم أسلحة لأوكرانيا لتدافع عن نفسها، على عكس أوباما الذي اكتفى بتقديم معدات بسيطة مثل البطاطس".لكن رغم ذلك، لا يعتقد غيزي أن ترامب سيتخلى عن أوكرانيا بسهولة، موضحًا انه بعد عامين من الصراع، بدأ العالم بالدعوة لفعل شيء حيال ذلك، وترامب قد يكون الوسيط المحتمل في مفاوضات وقف إطلاق النار.أما عن مستقبل أوكرانيا، فالمراسل المخضرم يشير إلى أن بوتين قد يعيد الأراضي التي استولى عليها في عام 2020، شريطة عدم نشر أسلحة للناتو على حدود روسيا، وهو مطلب رئيسي لموسكو.لكن التفاؤل الذي يبديه ترامب وأنصاره لا يحظى بإجماع داخل واشنطن. يحذر الخبير الاستراتيجي الديمقراطي كالفن دارك من أن سياسة ترامب تجاه روسيا "تفتقر إلى المبادئ الأميركية في الحرب"، مضيفًا أن نهجه يعتمد فقط على "التخويف، وليس على خطة واضحة لإنهاء الصراع".ويرى دارك أن التواصل مع روسيا دون وجود أوكرانيا على الطاولة قد يشجع موسكو على مزيد من الاستفزازات المستقبلية، مشيرًا إلى أن بوتين قد يستغل أي مفاوضات مباشرة مع ترامب لصالحه. كما يحذر من أن تصريحات ترامب قد ترسل رسالة خاطئة لروسيا والصين وإيران، بأنها تستطيع التصرف دون رادع.لكن في المقابل، يعترف دارك بأن "إجراءات بايدن كانت جيدة في حماية المبادئ الأوروبية"، رغم التحديات التي يواجهها البيت الأبيض في تأمين دعم أوكرانيا على المدى الطويل. (سكاي نيوز)