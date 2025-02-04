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عربي-دولي

المفوضية الأوروبية: جاهزون للتفاوض مع واشنطن لحل الخلافات

Lebanon 24
04-02-2025 | 05:15
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بعدما لوح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بفرض رسوم على الاتحاد الأوروبي قريباً، أكد مسؤول التجارة الخارجية والأمن الاقتصادي بالمفوضية الأوروبية، ماروس سيفكوفيتش، أن المفوضية جاهزة للتفاوض مع الإدارة الأميركية لحل الخلافات الطارئة.
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وجاءت تصريحات سيفكوفيتش مع انطلاق أشغال وزراء التجارة الخارجية الأوروبيين في وارسو، وفق ما أفادت العربية. 

وفي وقت سابق حذرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ترامب من فرض رسوم جمركية جديدة على الواردات القادمة من الاتحاد.
 
وقالت، عقب قمة لقادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، مساء أمس: "عندما يتم استهدافنا بشكل غير عادل أو تعسفي، سنرد بحزم".

كما أضافت أن "هناك تحديات جديدة وعدم يقين متزايد، لذلك فإن الاتحاد مستعد لحوار قوي ولكن بناء مع الولايات المتحدة"، مشددة على أن التكتل "جاهز" للتعامل مع الوضع.

وأكدت أنه يجب تجنب التصعيد قدر الإمكان من خلال المشاركة المبكرة في المفاوضات، محذرة من أن "الرسوم الجمركية تزيد من تكاليف الأعمال، وتضر بالعمال والمستهلكين، وتخلق اضطرابا اقتصاديا غير ضروري، وتؤدي إلى ارتفاع التضخم".
 
كذلك أشارت إلى أنه لن يكون هناك الكثير من الفوائد من وراء ذلك. (العربية) 
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