"أونروا": الوضع المالي سيئ للغاية ومن المتوقع أن يتدهور

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كشفت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" أنها تتوقع أن يتدهور وضعها المالي حتى قبل القرار المتوقع للرئيس الأميركي دونالد ترامب بمواصلة وقف تمويلها.وعندما طُلب منها التعليق، قالت المتحدثة باسم الأونروا جولييت توما: "عندما يصدر الأمر التنفيذي، وإذا صدر، فسوف نتمكن من التعليق على ذلك".كما تابعت قائلة "ومع ذلك، فإن الوضع المالي للأونروا سيئ للغاية، وقد ساء على مدى الأشهر القليلة الماضية ومن المتوقع أن يستمر في التدهور". (العربية)