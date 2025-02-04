مرسوم أميري بتعيين الشيخ عبدالله السالم وزيرا للدفاع في الكويت

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أصدر الديوان الأميري الكويتي مرسوما اليوم الثلاثاء بتعيين الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح وزيرا للدفاع.وجاء المرسوم بتعديل وزاري نص على تعديل تعيين الشيخ فهد يوسف سعود الصباح ليكون نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية وترك وزارة الدفاع ليتولاها الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح.وطالب المرسوم رئيس مجلس الوزراء بتنفيذ هذا المرسوم، والعمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.وأدى الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح اليمين الدستورية أمام أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة تعيينه في منصبه الجديد. (روسيا اليوم)