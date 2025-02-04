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عربي-دولي

من السلطات الجديدة.. قرار حول مرور الطيران الإيراني في أجواء سوريا‬

Lebanon 24
04-02-2025 | 07:27
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حظرت السلطات السورية الجديدة، بشكل نهائي، مرور جميع الرحلات الجوية الإيرانية، العسكرية والتجارية عبر أجوائها.

وقالت مصادر في وزارة النقل السورية ومطار دمشق الدولي، لـ "إرم نيوز"، إن الحكومة السورية الحالية فرضت حظرًا شاملًا على عبور الرحلات الجوية التابعة للحكومة الإيرانية، في أجوائها، وقد وأبلغت سلطات الطيران الإيرانية بذلك.
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ومن جهتها، تقول مصادر أهلية إن بعض السوريين الذين يدرسون في إيران باتوا يتوجهون إلى مطار بيروت للذهاب إلى طهران، وكذلك الأمر بالنسبة للعائدين من إيران، بسبب حظر الرحلات الجوية بين سوريا وإيران .

يأتي القرار السوري عقب التغييرات السياسية التي شهدتها سوريا، بعد سقوط نظام بشار الأسد.

إلى ذلك، تفيد المصادر بأن رحلات تابعة للخطوط الجوية الإيرانية "ماهان"  تتجنب الآن المجال الجوي السوري؛ ما يشير إلى الامتثال السريع للتوجهات السورية الجديدة.

وكشفت مواقع خاصة بحركة الطيران، ومنها موقع ( Flightradar24 ) عن تجنب طائرة تابعة لخطوط "ماهان" الإيرانية، خلال رحلة من طهران إلى بيروت، للأجواء السورية بالكامل في طريقها إلى لبنان، ومرورها عبر تركيا بدلًا عن ذلك؛ ما يظهر التأثير الفوري للحظر. 


وتفرض الولايات المتحدة الأميركية عقوبات على شركة طيران إيران "ماهان"، وطيران "قشم"؛ وذلك بسبب دعمهما لحلفائها في المنطقة والتعاون معها في النقل الجوي. (ارم نيوز)
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