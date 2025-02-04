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عربي-دولي

أصاب 8 جنود إسرائيليين... هكذا نفذ مُهاجم حاجز تياسير عمليته

Lebanon 24
04-02-2025 | 07:36
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كشف تحقيق الجيش الإسرائيلي في هجوم إطلاق النار عند حاجز تياسير في الضفة الغربية أن منفذ الهجوم تسلل إلى الحاجز وفاجأ الجنود.

وبحسب التحقيقات فإن منفذ الهجوم اقترب سيرا على الأقدام وهو يرتدي سترة عسكرية مزودة ببندقية "إم 16" ومخزنين للذخائر. وقد تسلل إلى الموقع خلال الليل، ونصب كمينا للجنود عند الفجر، بينما كانوا يستعدون لعمليات التفتيش.
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وتعرضت نقطة التفتيش لإطلاق نار كثيف.

وأطلق الجندي الأول الذي خرج من نقطة التفتيش النار على الفور عند مدخل الموقع، وتلاه جندي آخر. وتلا ذلك معركة طويلة بالأسلحة النارية من مسافة قريبة، حيث أطلق منفذ الهجوم النار من مدخل النقطة بينما رد الجنود بإطلاق النار من داخل الغرف ومواقع الحراسة.

وبعد ذلك وصلت التعزيزات وبعد عدة دقائق من الاشتباك العنيف ألقى جندي قنبلة يدوية مما أدى إلى مقتل منفذ الهجوم.

وأفادت القناة "14" عن ارتفاع عدد الإصابات في العملية إلى 8 بينهم إصابتان بحالة حرجة. (روسيا اليوم)
 
 
 
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