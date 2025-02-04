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عن عمر ناهز 88 عاماً.. وفاة شخصية سياسية عربية بارزة

Lebanon 24
04-02-2025 | 07:30
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توفي رئيس الوزراء الجزائري الأسبق سيد أحمد غزالي، اليوم الثلاثاء عن عمر ناهز 88 عاما، بحسب وسائل إعلام جزائرية.

وتقلد غزالي منصب رئاسة الحكومة الجزائرية من حزيران 1991 إلى تموز 1992، خلفا لمولود حرموش، وذلك في فترة حكم الرئيسين الشاذلي بن جديد ومحمد بوضياف، وخلفه في رئاسة الحكومة بلعيد عبد السلام.
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وجرت في عهد حكومة غزالي عدد من الأحداث الأمنية خلال فترة الاضطرابات الأمنية والسياسية التي عرفتها الجزائر في التسعينيات من القرن الماضي.

ومن بين هذه الأحداث الانقلاب العسكري في 1992 وإقالة الرئيس الشاذلي بن جديد، إضافة إلى اغتيال الرئيس محمد بوضياف في 1992. (ارم نيوز)
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