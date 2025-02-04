ردّاً على ترامب... الصين تزيد التضييق على "غوغل"

قالت الصين اليوم الثلاثاء إنها أطلقت تحقيقا لمكافحة الاحتكار في "غوغل"، كجزء من رد سريع بعد أن فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعريفة جمركية بنسبة 10٪ على السلع الصينية.



وسيفحص التحقيق الذي أجرته إدارة الدولة الصينية لتنظيم السوق الممارسات الاحتكارية المزعومة من قبل عملاق التكنولوجيا الأميركي، الذي تم حظر خدمات البحث والإنترنت الخاصة به في الصين منذ عام 2010 ولكنه يحتفظ بعمليات هناك تركز في المقام الأول على الإعلان. (العربية)

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