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عربي-دولي

بالفيديو... شاهدوا كيف سلّم وزير سوريّ سابق نفسه إلى قوّات الأمن العام

Lebanon 24
04-02-2025 | 08:42
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تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة ومقطع فيديو يظهران وزير الداخلية السوري السابق اللواء محمد إبراهيم الشعار، خلال تسليم نفسه لقوات الأمن العام السورية.


ويظهر الشعار داخل سيارة برفقة مجموعة من الأشخاص، تحدث أحدهم عن عملية التسليم، مؤكدًا عدم تعرضه لأي مضايقات. (سكاي نيوز)
 
 
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