بالفيديو... شاهدوا كيف سلّم وزير سوريّ سابق نفسه إلى قوّات الأمن العام

#وزير_الداخلية_السوري الأسبق في حكومة النظام المخلوع #محمد_الشعار يسلم نفسه للسلطة السورية الجديدة.



الشعار تولى الداخلية منذ 2011 حتى عام 2018، وهو الناجي الوحيد الذي من حادثة تفـ،.ـجير مبنى الأركان بدمشق، عام 2012.



فيما لا زال خليفته الوزير محمد خالد رحمون متوارٍ عن الأنظار. pic.twitter.com/GuIUt1rIRa