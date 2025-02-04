مصدر يفضح ترامب: لا يحبّ نتنياهو

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قال مصدر مقرب من الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن علاقته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحسنت لكن ترامب لا يثق به، زاعما أن الأخير "يتعاطف مع الفلسطينيين".وقال موقع "أكسيوس" في تقرير إن نتنياهو سيدخل المكتب البيضاوي لعقد اجتماع فرصة ثانية مع الرئيس ترامب، وهي فرصة له لإعادة ضبط تحالفهما الفاتر ورسم العلاقات للسنوات المقبلة، مشيرا إلى أنه على الرغم من أنهم دفنا الأحقاد خلال الحملة الرئاسية، إلا أن نتنياهو سيسعى إلى تجنب تذكير ترامب بسبب تطور موقفه السلبي للغاية تجاهه خلال فترة ولايته الأولى.وقال مصدر أميركي مقرب من ترامب للموقع: "لقد مر وقت طويل وتحسنت العلاقات بينهما، لكن ترامب لا يزال لا يحب بيبي، ولا يثق في بيبي". (روسيا اليوم)