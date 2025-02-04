حالة استنفار في دولة عربية... مرض خطير ينتشر داخل المدارس

أكد مصدر مسؤول في وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة المغربية، أن الوزارة تعيش حالة استنفار بعد انتشار "الحصبة" داخل مدارسها.

وذكرت صحيفة هسبريس، أن تفشي "الحصبة" داخل المدارس المغربية، جعل وزارة التربية في البلاد تعيش حالة استنفار، وذلك بعد الانتهاء من العطلة المدرسية، بعدما بات الاستبعاد من المدارس مصير كل تلميذ يرفض أولياؤه تلقيه التلقيح ضدّ "الحصبة". (سبوتنيك)