مسؤول أميركي يكشف: ترامب يرى قطاع غزة موقعا للهدم

قال مسؤول أميركي أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يرى قطاع غزة موقعا للهدم.

وأشار إلى أن "إعادة إعمار قطاع غزة مشكلة لا تستطيع أميركا حلها بمفردها".