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عربي-دولي

مسؤول أميركي يكشف: ترامب يرى قطاع غزة موقعا للهدم

Lebanon 24
04-02-2025 | 10:01
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قال مسؤول أميركي أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يرى قطاع غزة موقعا للهدم. 
 
وأشار إلى أن "إعادة إعمار قطاع غزة مشكلة لا تستطيع أميركا حلها بمفردها". 

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ترامب

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