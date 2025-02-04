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عربي-دولي

مشاهد نادرة في المغرب.. ثلوج على بعد أمتار من البحر (صور)

Lebanon 24
04-02-2025 | 10:43
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في ظاهرة مناخية نادرة، سجلت مناطق في إقليم شفشاون شمال المغرب تساقط ثلوج على قمم جبلية على أمتار من البحر الأبيض المتوسط، وفق شهود عيان.
وارتدت قرى جنان النيش، وسيدي يحيي أعراب، وأرجيل في إقليم سفشاون اللون الأبيض، بحسب ما أظهرته مقاطع مصورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.
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