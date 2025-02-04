مشاهد نادرة في المغرب.. ثلوج على بعد أمتار من البحر (صور)

في ظاهرة مناخية نادرة، سجلت مناطق في إقليم شفشاون شمال المغرب تساقط ثلوج على قمم جبلية على أمتار من البحر الأبيض المتوسط، وفق شهود عيان.

وارتدت قرى جنان النيش، وسيدي يحيي أعراب، وأرجيل في إقليم سفشاون اللون الأبيض، بحسب ما أظهرته مقاطع مصورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.