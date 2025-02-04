كم بلغت حجم صادرات إيران إلى السعودية؟ مسؤول يكشف

كشف المتحدث باسم لجنة التطوير التجاري بمنظمة الصناعة والمناجم والتجارة الإيرانية، روح الله لطيفي، اليوم الثلاثاء، حجم صادرات بلاده إلى السعودية.



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وأكد المسؤول الإيراني، أن هذه الأرقام تشير إلى زيادة وقدرها 99 ضعفا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق ما نقلته وكالة إرنا مساء اليوم. وبلغا الصادرات الإيرانية إلى المملكة العربية السعودية، 23.3 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي الإيراني (1403هـ، ينتهي في 20 آذار 2025م).وأكد المسؤول الإيراني، أن هذه الأرقام تشير إلى زيادة وقدرها 99 ضعفا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق ما نقلته وكالة إرنا مساء اليوم.

وبشأن العلاقات التجارية بين إيران والسعودية، أوضح لطيفي أنه مع زيادة التفاعلات السياسية بين البلدين، شهدت العلاقات التجارية الثنائية تغييرات أيضا.

وأشار المسؤول الإيراني إلى أنه "تم تصدير 58 ألفا و 971 طنا من إيران إلى السعودية، بقيمة 23 مليونا و 319 ألفا و 448 دولارا في الأشهر التسعة من العام الحالي".

ولفت إلى نمو حجم الصادرات الإيرانية للمملكة بواقع 178% وزنا، و99 % قيمة، منوها إلى أنه "بعد توقف استغرق ثماني سنوات في استيراد إيران من السعودية، تم في مرحلة تحسن العلاقات الثنائية، استيراد ما يبلغ 15.5 طن من مادة الـ "مونوبوتيل إيثر" (نوع من المواد الكيميائية) بقيمة 33 ألفاً و843 دولارا إلى البلاد خلال الأشهر التسعة من العام الجاري".

وشدد روح الله لطيفي، على أن هذا المستوى من التبادل التجاري بين إيران والمملكة لا يليق بالطاقات والفرص المتاحة لدى كل من الدولتين، منوها إلى أن البلدين شهدا في الماضي تجارة بقيمة 800 مليون دولار على مدار عام واحد فقط، ما يعني أن هناك إمكانية لرفع هذه القيمة وصولا إلى مليار دولار مبدئيا، وتحقيق 10 مليارات دولار من التجارة المشتركة في غضون بضع سنوات فقط.

وأعلنت إيران والسعودية، في 10 آذار الماضي، في بيان مشترك، الاتفاق على استئناف الحوار والعلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارتين في البلدين في غضون شهرين، وذلك استجابة لمبادرة من الرئيس الصيني، شي جين بينغ. (سبوتنيك)