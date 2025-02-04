مبعوث ترامب للشرق الأوسط: نحن في المرحلة الثانية من محادثات وقف إطلاق النار

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وأضاف، في حديثه لصحفيين: "عندما يتحدث الرئيس دونالد ترامب عن تنظيف غزة، فهو يتحدث عن جعلها صالحة للسكن".وتابع: "نريد التأكد من تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق غزة، ونحن في المرحلة الثانية من محادثات وقف إطلاق النار". (سكاي نيوز)