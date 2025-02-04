الهند تعلن توقيع عقد مع روسيا لشراء صواريخ مضادة للسفن

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وقعت وزارة الدفاع الهندية عقدا مع روسيا لشراء صواريخ مجنحة مضادة للسفن، حسبما أعلنت الوزارة في بيان نشرته على منصة "إكس".وجاء في بيان وزارة الدفاع الهندية: "وقعت وزارة الدفاع اليوم عقدا مع روسيا لشراء صواريخ مجنحة مضادة للسفن".وأضاف: "شهد توقيع العقد في نيودلهي، نائب وزير الدفاع راجيشكا كومار سينغ".وأشار البيان إلى أن هذه الصواريخ ستعزز كثيرا القدرات القتالية لأسطول الغواصات الهندي.(روسيا اليوم)