حماس تعلن استعدادها لإجراء محادثات مع إدارة ترامب

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أكد موسى أبو مرزوق القيادي في حركة حماس اليوم الأربعاء، أن الحركة مستعدة لإجراء اتصالات ومحادثات مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الروسية "تاس".ونقلت الوكالة عن أبو مرزوق، نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، قوله "نحن مستعدون للاتصال والمحادثات مع إدارة ترامب".وأضاف "في الماضي لم نعترض على الاتصالات مع إدارة الرئيس السابق جو بايدن أو ترامب أو أي إدارة أميركية أخرى ونحن منفتحون على المحادثات مع جميع الأطراف الدولية".ووفق "رويترز"، لم يتضح متى أجرت الوكالة المقابلة مع أبو مرزوق الذي كان يزور موسكو، الاثنين، لإجراء محادثات في مقر وزارة الخارجية الروسية.وتعهد ترامب بأن تتولى الولايات المتحدة السيطرة على قطاع غزة المدمر بسبب الحرب، بعد إعادة توطين الفلسطينيين في أماكن أخرى وتطويره اقتصاديا، وهي الخطوة التي من شأنها أن تضرب عرض الحائط بالسياسة الأميركية المستمرة منذ عقود تجاه الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.وقال أبو مرزوق لوكالة الأنباء الروسية إن المحادثات مع الولايات المتحدة أصبحت نوعا من الضرورة بالنسبة لحركة حماس، باعتبار واشنطن طرفًا رئيسيًا في الشرق الأوسط.وأضاف: "لهذا السبب رحبنا بالمحادثات مع الأميركيين وليس لدينا أي اعتراض على هذه القضية". (ارم نيوز)