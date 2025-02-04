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عربي-دولي

بعد إعلان ترامب عن "خطة السيطرة".. أستراليا: موقفنا تجاه غزة لم يتغيّر

Lebanon 24
04-02-2025 | 23:40
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أكد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، اليوم الأربعاء، أن حكومته تؤيد حل الدولتين في الشرق الأوسط، وذلك عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عن عزمه تولي السيطرة على قطاع غزة.
 
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وأوضح ألبانيزي أن أستراليا تواصل دعمها لهذا الحل، مشيرًا إلى أن موقف بلاده لم يتغير منذ هذا الصباح، وكذلك منذ العام الماضي، أو قبل عشرة أعوام، وحتى في فترة حكومة جون هوارد.

وكان ترامب قد صرح في وقت سابق بأن الولايات المتحدة ستتولى "امتلاك" قطاع غزة، مشيرًا إلى تصورها للسيطرة طويلة الأمد على المنطقة بعد نقل جميع الفلسطينيين إلى أماكن أخرى. ووصف ترامب قطاع غزة بأنه "رمز الموت والدمار"، مؤكدًا أن السبب الوحيد لرغبة الناس في العودة إلى هناك هو عدم وجود مكان آخر للذهاب إليه. (ارم نيوز)
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