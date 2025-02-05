"معركة" داخل محكمة أميركية.. وفيديو يوثق!





وفي التفاصيل، مثل ألكسندر أورتيز أمام قاض في مدينة ألبوكيركي بولاية نيو مكسيكو الأمريكية، لحضور جلسة استماع إجرائية تتعلق بقتل صديقته السابقة، آليانا فارفان، 20 عاما، والتي اتُهم بإطلاق النار عليها وقتلها في غرفة نومها العام الماضي. وبينما كان يقف بجانب محاميه، قفز خال فارفان، كارلوس لوسيرو فجأة فوق حاجز، واندفع نحو أورتيز، كما يظهر مقطع فيديو حصلت عليه قناة "KRQE".

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وعلى الرغم من استدارة المشتبه به ومحاولته الركض، وبجانبه أفراد أمن المحكمة، يبدو أن لوسيرو طرحه على الأرض وبدأ في توجيه اللكمات له.



وخلال المشاجرة، اندفع رجل آخر تم تحديده باسم بيت يساسي وانضم إلى الهجوم، وبدا أنه يركل المشتبه به. ومن ثم سار والد المشتبه به، جوراي أورتيز، بهدوء وبدأ في توجيه اللكمات في محاولة "لفض القتال". أظهر مقطع فيديو مشتبها بارتكابه جريمة قتل مكبلا بالأغلال يُطارده عم الضحية، حيث تم طرحه أرضا ومهاجمته باللكمات، ما أسفر عن اندلاع شجار كبير.وفي التفاصيل، مثل ألكسندر أورتيز أمام قاض في مدينة ألبوكيركي بولاية نيو مكسيكو الأمريكية، لحضور جلسة استماع إجرائية تتعلق بقتل صديقته السابقة، آليانا فارفان، 20 عاما، والتي اتُهم بإطلاق النار عليها وقتلها في غرفة نومها العام الماضي. وبينما كان يقف بجانب محاميه، قفز خال فارفان، كارلوس لوسيرو فجأة فوق حاجز، واندفع نحو أورتيز، كما يظهر مقطع فيديو حصلت عليه قناة "KRQE".وعلى الرغم من استدارة المشتبه به ومحاولته الركض، وبجانبه أفراد أمن المحكمة، يبدو أن لوسيرو طرحه على الأرض وبدأ في توجيه اللكمات له.وخلال المشاجرة، اندفع رجل آخر تم تحديده باسم بيت يساسي وانضم إلى الهجوم، وبدا أنه يركل المشتبه به. ومن ثم سار والد المشتبه به، جوراي أورتيز، بهدوء وبدأ في توجيه اللكمات في محاولة "لفض القتال".







وهرع ضابط إصلاحي للمساعدة بينما كان المحامون والمتهمون الآخرون وأفراد الجمهور يشاهدون، مذهولين، قبل أن يفض رجال إنفاذ القانون المشاجرة في النهاية.



وأصيب أورتيز، المتهم بإساءة معاملة زوجته السابقة قبل مقتلها، بجروح في وجهه في المشاجرة، وفقا لتقرير الشرطة.



وتم توجيه اتهامات لكل من لوسيرو، 40 عاما، ويساسي، 51 عاما، بالاعتداء على "ضابط سلام" وضربه.



واتُهم أورتيز بقتل فارفان في شقتهاK وذكر تقرير الشرطة أن الأصدقاء في الشقة سمعوا طلقة نارية، ثم وجدوها مصابة برصاصة في وجهها بعد تحطيم الباب، ويُقال إن أورتيز فر عبر النافذة. كما أن أورتيز مشتبه به في مقتل فتاة تدعى نيكول مالدونادو في سوق للأغذية في 17 كانون الثاني 2024.



وتم القبض عليه من قبل فريق التدخل السريع الذي تعقبه في مسكن محلي. (روسيا اليوم)