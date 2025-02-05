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عربي-دولي

أول رسالة من العاهل المغربي محمد السادس إلى أحمد الشرع.. هذه تفاصيلها

Lebanon 24
05-02-2025 | 01:08
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بعث الملك محمد السادس رسالة  تهنئة إلى رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع، بعد إعلانه توليه رئاسة البلد في المرحلة الانتقالية.

وجاء في رسالة الملك للشرع: "يطيب لي أن أعرب لكم عن تهانئي وتثميني لتولي فخامتكم رئاسة الجمهورية العربية السورية في المرحلة الانتقالية، داعيا الله عز وجل أن يلهمكم التوفيق والسداد في مهامكم السامية الجسيمة".
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وقال العاهل المغربي "وأغتنم هذه المناسبة لأؤكد لفخامتكم موقف المملكة المغربية الذي كان ولا يزال يتمثل في دعم ومساندة الشعب السوري الشقيق لتحقيق تطلعاته إلى الحرية والطمأنينة والاستقرار. وهو الموقف الثابت الذي يدعوها اليوم كما بالأمس، للوقوف إلى جانبه وهو يجتاز هذه المرحلة الدقيقة والحاسمة في تاريخه، وذلك في انسجام تام مع موقفها المبدئي الداعم للوحدة الترابية لسوريا وسيادتها الوطنية".

وتعتبر تهنئة الملك محمد السادس أول موقف لزعيم دولة مغاربية عقب إعلان الشرع رئيسا للمرحلة الانتقالية في سوريا الأربعاء الماضي. (الحرة)
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