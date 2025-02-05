"قد تغير التاريخ"... هكذا علّق نتنياهو على خطة ترامب بشأن غزة

علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي تنطوي على تهجير سكان قطاع غزة، ووصفها بأنها "قد تغير التاريخ".

وقال نتنياهو أثناء مؤتمر صحفي مع ترامب في البيت الأبيض، إن أحد أهداف حربه هو "ضمان ألا تشكل غزة تهديدا لإسرائيل مرة أخرى"، مشيرا إلى أن "الرئيس ترامب يأخذ الأمر إلى مستوى أعلى بكثير.. إنه يرى مستقبلا مختلفا لتلك القطعة من الأرض التي كانت محورا للكثير من الإرهاب، والعديد من الهجمات ضدنا... لديه فكرة مختلفة".

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وأضاف: "ترامب لديه فكرة مختلفة جديرة بالاهتمام". نحن نتحدث عن ذلك. إنه يستكشفها مع شعبه ومع موظفيه. أعتقد أن هذه الفكرة يمكن أن تغير التاريخ، ومن المفيد حقا متابعة هذا الطريق".



ولفت نتنياهو إلى أنه خلال "وقف إطلاق النار المؤقت الحالي، قال أحد قادة حماس إن الحركة تنوي القيام بما حدث في 7 تشرين الاول مرة أخرى، باستثناء أننا سنفعل ذلك بشكل أكبر"، معتبرا أنه "لا يمكن أن يكون هناك سلام في المنطقة إذا تركت حماس السامة والقاتلة قائمة، مثلما لا يمكن تحقيق السلام في أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية إذا بقي النظام النازي والجيش صامدين".



وتابع قائلا: "هل تريد مستقبلا مختلفا؟ عليك أن تطرد الأشخاص الذين يريدون تدميرك وتدمير السلام، وهذا ما سنفعله"، معتبرا أن هذا بدوره "سيؤدي إلى السلام مع المملكة العربية السعودية ومع الآخرين".



وأشاد بالرئيس الأميركي، ووصفه بأنه "أعظم صديق لإسرائيل على الإطلاق في البيت الأبيض. لهذا السبب فإن شعب إسرائيل يكن لك هذا القدر الهائل من الاحترام". (روسيا اليوم)