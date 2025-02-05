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عربي-دولي

أول تعليق إسرائيلي على مقترح الرئيس الأميركي: "قنبلة"

Lebanon 24
05-02-2025 | 01:59
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بينما وصف البيت الأبيض الخطة التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول قطاع غزة بالجريئة، أتى أول تعليق إسرائيلي عليها.

إذ أعلن زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد اليوم الأربعاء أن الإسرائيليين ما زالوا لم يفهموا بعد بشكل كامل تفاصيل تلك الخطة التي وصفها بالقنبلة. 
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إلا أن لابيد اعتبر أن مؤتمر ترامب مساء أمس الثلاثاء كان جيدا بشكل عام لإسرائيل، وفق ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية.
 
في حين أكد البيت الأبيض أن ترامب أعلن خطة جريئة لضمان السلام الدائم في غزة.

كما أضاف أن خطته حول ترحيل سكان غزة تلقى تأييدا واسعا بين الجمهوريين. (العربية)
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