ليبرمان: ترامب وجد حلا لقطاع غزة يمر عبر سيناء

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قال عضو الكنيست الإسرائيلي وزير الدفاع الأسبق أفيغدور ليبرمان إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجد حلا لقطاع غزة يمر عبر سيناء لاستئصال حكم "حماس".وكتب ليبرمان في منشور عبر منصة "إكس": "أشكر الرئيس ترامب على التزامه المطلق بأمن إسرائيل، وإطلاق سراح جميع المختطفين، وإيجاد حل عادل في قطاع غزة يمر عبر شبه جزيرة سيناء وبالتعاون مع مصر، للقضاء على حكم حماس، وكذلك على موقفه الثابت في مواجهة التهديدات الإيرانية".وكان ترامب اقترح أمس الثلاثاء سيطرة أمريكية على غزة وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع نتنياهو في البيت الأبيض: "الولايات المتحدة ستتولى السيطرة على قطاع غزة، ونتوقع أن تكون لنا ملكية طويلة الأمد هناك".وأضاف ترامب أن السبب الوحيد الذي يجعل الفلسطينيين يظلون في غزة هو غياب البدائل، مؤكدا أن "القطاع مليء بالحطام، ويمكن نقل الغزيين إلى أماكن أخرى ليعيشوا بسلام".ولقيت فكرة ترامب نقل الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر والأردن رفضا فلسطينيا وعربيا، وتنديدا من دعاة حقوق الإنسان باعتبارها اقتراحا للتطهير العرقي.بالمقابل أشاد مسؤولون إسرائيليون وعلى رأسهم نتنياهو باقتراح ترامب، معتبرا أن "رؤية الرئيس الأميركي تمثل تحولا جذريا في المنطقة".بدوره طالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي المستقيل إيتمار بن غفير بتنفيذ اقترح ترامب "فورا". (روسيا اليوم)