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عربي-دولي

في اوغندا... توقيف 9 مسؤولين اختلسوا أموال البنك المركزي

Lebanon 24
05-02-2025 | 03:21
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أعلنت الشرطة الأوغندية اعتقال تسعة مسؤولين في وزارة الخزانة بتهمة اختلاس أموال البنك المركزي، حسب صحيفة "ديلي مونيتور".

وكتبت الصحيفة: "تم إلقاء القبض على تسعة أشخاص بتهمة سرقة مليارات الشلنات (العملية الأوغندية) من بنك أوغندا".
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وبحسب المنشور، أوضح محافظ بنك أوغندا، مايكل أتينجي إيغو، أن حادثتي السرقة وقعتا "خارج أنظمة تكنولوجيا المعلومات" البنك، ليتلقى البنك بعدها تعليمات بتحويل الأموال إلى مستفيدين مزيفين.

تجدر الإشارة إلى أن المبلغين 6.1 مليون دولار و8.5 مليون دولار، اللذين كان من المقرر في الأصل تحويلهما إلى بنك التنمية الأفريقي، تم إرسالهما في نهاية المطاف إلى الحسابات المصرفية لشركات خاصة في طوكيو ولندن، على التوالي.

وفي نوفمبر، ذكرت الصحيفة أن السلطات الأوغندية ألقت باللوم على قراصنة من جنوب شرق آسيا في عملية السرقة، لكنها بدأت فيما بعد في الاشتباه في المسؤولين المحليين، بعد استئناف التحقيقات. (روسيا اليوم)
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