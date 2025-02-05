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وصف السيناتور الأميركي جو ويلسون تونس بأنها "دولة بوليسية" مؤكدا على ضرورة فرض واشنطن عقوبات صارمة عليها، واعتبر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيكون قادرا على "تصحيح المسار".ودعا ويلسون في سلسلة منشورات على منصة "إكس" خلال الأيام الماضية، إلى وقف المساعدات الأمريكية عن تونس، متهما الرئيس قيس سعيد "بإقامة نظام سلطوي متحالف مع الصين وروسيا وإيران".ونشر السيناتور الجمهوري اليوم الأربعاء تقررا وصفه "بالمرعب"، قال إنه يؤكد "تورط الحكومة والشرطة التونسية في بيع وتهريب الأفارقة من جنوب الصحراء الكبرى عبر الحدود"، داعيا إلى "فرض عقوبات على تونس وقطع المساعدات عنها".وقال في منشور آخر: "لقد سجن الديكتاتور في تونس 170 من معارضيه السياسيين، وألغى الدستور، ودمر البرلمان، ومع ذلك استمر في تلقي التمويل من إدارة جو بايدن. يجب أن ينتهي هذا الآن، ويجب وقف المساعدات وفرض العقوبات".كما نشر صورة قديمة يظهر فيها سعيد وهو يصافح بشار الأسد، مشيرا إلى أن الرئيس السوري السابق لم يعد "يضحك" بعد العقوبات التي طالته، ملمحا إلى أن سعيد قد يواجه مصيرا مشابها.كما استخدم بيت الشعر الشهير للشاعر التونسي الشهير أبي القاسم الشابي: "إذا الشعب يوما أراد الحياة.. فلا بد أن يستجيب القدر"، في إشارة إلى أن الشعب التونسي قد يسعى للتغيير.ونشر صورة سعيد مع الرئيس الصيني شي جين بينغ معلقا: "في عام 2023، قدمت أميركا 167.2 مليون دولار كمساعدات لتونس، وهي دولة بوليسية دكتاتورية. ورد الطاغية التونسي الجميل بالتقرب من الحزب الشيوعي الصيني".وفي منشور آخر، وضع ويلسون تونس في نفس المعسكر مع سوريا، العراق، الحوثيين، وجورجيا، مشددا على أن "كل دمى إيران ستسقط"، في إشارة إلى النفوذ الإيراني في المنطقة.تأتي هذه التصريحات في وقت حساس، حيث سبق أن طالبت النائبة الديمقراطية إلهان عمر بتجميد المساعدات الأمنية لتونس، بعد القرارات التي اتخذها سعيد عام 2021، والتي شملت حل البرلمان وتعزيز سلطاته التنفيذية.ومنذ 2011، قدمت واشنطن دعما ماليا بأكثر من مليار دولار للقوات الأمنية والعسكرية التونسية.وفي أواخر 2024، وافقت الخارجية الأمريكية على صفقة صواريخ جافلين لصالح الجيش التونسي بقيمة 107.7 مليون دولار، حيث أكدت وزارة الدفاع الأمريكية على أن هذه الصفقة تهدف إلى تعزيز قدرة تونس الدفاعية وحماية سيادتها.وتصاعدت الانتقادات الغربية ضد سياسات الرئيس التونسي، خاصة مع توثيق علاقاته مع موسكو وبكين، إضافة إلى اتهامه "باستهدافه المعارضين السياسيين والصحفيين". (روسيا اليوم)