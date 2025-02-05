مصر تعلن تقديم تسهيلات كبيرة للأتراك

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أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن القاهرة توفر جميع التسهيلات اللازمة للشركات التركية الراغبة في الاستثمار في بلاده.جاء ذلك في تصريح للصحفيين، الثلاثاء، عقب لقائه رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركي "TOBB" رفعت حصارجكلي أوغلو، في أنقرة.وأشار عبد العاطي إلى أن الهدف هو رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 15 مليار دولار.وأعرب عن فخره باستثمارات الشركات التركية في مصر، مؤكداً أنهم يوفرون جميع التسهيلات اللازمة لها.وأضاف الوزير المصري أن بلاده ترغب في رؤية مزيد من المستثمرين والمنتجات التركية لديها.وتابع: "في حال وجود أي مشاكل، سنعمل على حلها وفقاً لتوجيهات رئيسنا عبد الفتاح السيسي. لا نهدف فقط إلى زيادة حجم التبادل التجاري، بل أيضاً إلى دعم الاستثمارات".ولفت إلى أنه بحث مع المسؤولين الأتراك سبل التعاون في القارة الإفريقية في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار.وأكد أن مصر تسعى إلى تعزيز التعاون مع تركيا في قطاعي الطاقة والنسيج، وترسيخ اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين.والتقى عبد العاطي نظيره التركي هاكان فيدان في مقر الخارجية التركية بأنقرة أمس الثلاثاء، حيث شملت المباحثات بين الوزيرين مناقشة كافة جوانب العلاقات التركية المصرية، بالإضافة إلى التحضير لاجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى، المزمع عقده في عام 2026.شددت المباحثات على الرغبة المشتركة في رفع مستوى العلاقات الثنائية إلى مستوى أعلى بحلول عام 2025، الذي يصادف الذكرى المئوية لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين تركيا ومصر. (روسيا اليوم)