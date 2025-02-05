تمهيداً لدخول وسط الخرطوم.. الجيش السوداني في الرميلة

بعد تقدم الجيش السوداني في الخرطوم، تكمل القوات المسلحة طريقها نحو قلب العاصمة.

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واستعادت قوات الجيش التابعة لسلاح المدرعات السيطرة على منطقة الرميلة غرب العاصمة.وأضاف أن الجيش وبعدما وصل الرميلة بات يمهد لدخوله وسط الخرطوم، عقب اقترانه بقوات الجيش في منطقة المقرن.وكان الجيش والقوات المساندة له قد دخل خلال الساعات الماضية الأجزاء الجنوبية الشرقية من ولاية الخرطوم، قادما من ولاية الجزيرة.وشهدت منطقة (العيلَفون) جنوب شرقي الخرطوم توافد آليات للجيش في طريقها نحو العاصمة.بينما أوضحت مصادر العربية/الحدث أن قوات الجيش ستفرض حصاراً على منطقة شرق النيل (حيث التحرك الأوسع للدعم السريع) قبيل أن تتقدم للتوغل في الخرطوم.