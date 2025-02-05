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عربي-دولي

غانتس بعد تصريحات ترامب عن نقل سكان غزة: صديق حقيقي لإسرائيل

Lebanon 24
05-02-2025 | 05:10
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أشاد رئيس حزب "المعسكر الوطني" الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم الأربعاء، بتصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بشأن السيطرة الأميركية المحتملة على قطاع غزة ونقل سكانه، ووصفها بأنها "دليل آخر على التحالف العميق بين الولايات المتحدة وإسرائيل".
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ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن عضو الكنيست القول: "لقد أظهر ترامب، وذلك ليس للمرة الأولى، أنه صديق حقيقي لإسرائيل وسيستمر في الوقوف إلى جانبها في المسائل الأمنية الجوهرية".
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