إيران لترامب: سنمنحك فرصة

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أكد مسؤول إيراني رفيع لوكالة "رويترز" أن طهران ترفض أي تهجير لسكان قطاع غزة، مشددًا على أن المحادثات الأميركية الإيرانية تبقى ملفًا منفصلًا.وأشار المسؤول إلى أن إيران مستعدة لمنح فرصة أخرى لدبلوماسية ترامب، لكنها تراقب أي تحركات قد تعرقلها، متهمًا إسرائيل بالسعي لإفشال أي جهود تفاوضية.وأضاف أن على واشنطن كبح جماح تل أبيب قبل الحديث عن أي اتفاق محتمل.