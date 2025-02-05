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عربي-دولي

عباس يردّ على ترامب: قطاع غزة هو جزء أصيل من أرض دولة فلسطين

Lebanon 24
05-02-2025 | 05:27
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أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن رفضه الشديد لدعوات الاستيلاء على قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين خارج وطنهم، مؤكدا أن قطاع غزة هو جزء أصيل من أرض دولة فلسطين.

وقال عباس ردا على دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب: "لن نسمح بالمساس بحقوق شعبنا التي ناضلنا من أجلها عقوداً طويلة وقدمنا التضحيات الجسام لإنجازها، وهذه الدعوات تمثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي، ولن يتحقق السلام والاستقرار في المنطقة، دون إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران لعام 1967، على أساس حل الدولتين". (روسيا اليوم)
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