بعد انتخاب ترامب... هل ستُبقي أميركا جنودها في سوريا؟

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أوضح مسؤولون أميركيون اليوم الأربعاء أن وزارة الدفاع تعمل على وضع خطط لسحب القوات الأميركية من الأراضي السورية، وفق ما نقلت شبكة "إن.بي.سي".كما أضافوا أن ترامب ومسؤولين مقربين منه أبدوا في الآونة الأخيرة اهتمامهم بسحب القوات الأميركية من سوريا، ما دفع البنتاغون إلى البدء في وضع خطط للانسحاب الكامل فيغضون 30 أو 60 أو 90 يوما. (العربية)