Advertisement

عربي-دولي

تحذير من أميركا.. هذا ما كشفه خبراءٌ عن "خطة ترامب لغزة"

Lebanon 24
05-02-2025 | 06:54
A-
A+
Doc-P-1316151-638743607930021090.jpg
Doc-P-1316151-638743607930021090.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
توقع خبراء سياسيون أمريكيون، في تصريحات للقناة "14" الإسرائيلية، أن يواجه اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتهجير القسري لسكان غزة معارضة واسعة من الفلسطينيين والعرب، واضطرابات كبيرة.
Advertisement
 
 
ومع ذلك أكد الخبراء الأميركيون أن ترامب ليس خائفا من هذه الخطوة، وأنه متمسك بها تماماً. 
وقال خبراء إن إمكانية تنفيذ هذه الخطوة أمر مشكوك فيه إلى حد كبير، ولكن ترامب حريص على المضي قدما فيها، حتى الآن على الأقل، بل إنه طلب لقاءات مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وانتقد نشطاء إسرائيليون على مواقع التواصل الاجتماعي خطة ترامب؛ لأنها تتضمن السيطرة الأمريكية على غزة، مشددين على ضرورة ضم غزة لإسرائيل كما يخططون للضفة الغربية أيضا.
وقال النشطاء إن السيطرة الإسرائيلية ضامنة لبقاء غزة في الإطار الذي يريده ترامب، معتبرين أنه إذا تغيرت الإدارة الأميركية وجاء الديمقراطيون فسيكون الأمر مقلقاً للجميع.
وأشارت القناة الإسرائيلية إلى أن ترامب يريد نقل أكثر من مليوني شخص من سكان غزة إلى دول أخرى، مثل مصر أو الأردن، لتحسين ظروفهم المعيشية، معتبرا أن غزة غير صالحة للسكن بسبب الدمار المستمر، وأن الخطة ستسهل الأمور على سكانها على المدى الطويل.


وأكدت أن ترامب عازم على تنفيذ الخطة رغم المعارضة المتوقعة من الفلسطينيين والدول العربية.
وتشمل خطة ترامب نقل جميع سكان قطاع غزة (2.2 مليون فلسطيني) إلى ما وصفه بقطعة أرض "جيدة وجديدة وجميلة" في دولة أخرى.
وبحسب ترامب، فإن الخطة ستؤدي إلى تحسين الظروف المعيشية للفلسطينيين وتوفر لهم فرصة لحياة أفضل خارج قطاع غزة.
وفي المؤتمر الصحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أوضح ترامب بطريقته الخاصة أن هذا ليس بالضرورة انتقالا مؤقتا، وأنه قد يكون دائما.


وبحسب قوله، فإن عددا كبيرا من الفلسطينيين يفضلون مغادرة قطاع غزة؛ لأنه لا يسمح لهم بحياة طبيعية.
وبرر ترامب الخطة بالقلق على سلامة سكان قطاع غزة، الذين لن يضطروا للعيش في مكان قد يموتون فيه في أي لحظة، وكذلك عدم العيش في ما وصفه بموقع الدمار التام، حيث قُتل العديد من الناس على مدى عقود.
ووفق قول ترامب فإن غزة مكان من المستحيل العيش فيه بشكل طبيعي، ومن ثم فإن الحل هو نقل السكان إلى دول أخرى من شأنها أن توفر لهم ظروفا أفضل.


ووفق قول ترامب فإن غزة مكان من المستحيل العيش فيه بشكل طبيعي، ومن ثم فإن الحل هو نقل السكان إلى دول أخرى من شأنها أن توفر لهم ظروفا أفضل. (إرم نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:12 | 2025-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:07 | 2025-02-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:15 | 2025-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:02 | 2025-02-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:45 | 2025-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:44 | 2025-02-05
10:07 | 2025-02-05
10:00 | 2025-02-05
09:52 | 2025-02-05
09:52 | 2025-02-05
09:49 | 2025-02-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24