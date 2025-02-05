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عربي-دولي

لقاء الشرع- اردوغان.. امتنان وتعزيز العلاقات بين البلدين

Lebanon 24
05-02-2025 | 07:13
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أعرب الرئيس السوري أحمد الشرع عن خالص امتنانه وتقديره للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مشيدا بحسن الضيافة والاستقبال الذي لاقاه خلال زيارته أمس الثلاثاء إلى تركيا.

ونقلت الصفحة الرسمية لـ"رئاسة الجمهورية العربية السورية" عن الشرع قوله إن "موقف تركيا الإيجابي والمشرف في دعم قضية الشعب السوري العادلة يمثل نموذجا في الأخوة بين الشعبين".
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وأعرب الشرع عن تطلعه إلى تعزيز التنسيق بين دمشق وأنقرة على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية "بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز التعاون في مواجهة التحديات في المرحلة القادمة".

ويأتي هذا التصريح في وقت تشهد فيه العلاقات السورية التركية تطورا ملحوظا، حيث تسعى الدولتان إلى تعزيز أواصر التعاون في مختلف المجالات.

وأمس الثلاثاء وصل الرئيس السوري أحمد الشرع إلى العاصمة التركية أنقرة في أول زيارة التقى خلالها الرئيس رجب طيب أردوغان.

وانطلقت مساء أمس محادثات ثنائية بين الجانبين في القصر الرئاسي بالعاصمة أنقرة ناقشا خلالها آخر التطورات في سوريا من جميع الجوانب، وتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة.
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