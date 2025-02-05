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عربي-دولي

عن غزة.. رئيس البرازيل: اقتراح ترامب يستعصي على الفهم

Lebanon 24
05-02-2025 | 09:01
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 قال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا  أن اقتراح نظيره الأميركي دونالد ترامب "السيطرة" على قطاع غزة "يصعب فهمه"، مؤكدا أن الفلسطينيين هم الأجدر بالاهتمام بمصير أرضهم.

وقال في مقابلة مع الإذاعة البرازيلية اوردتها "فرانس برس": "إن الذين يجب أن يهتموا بمصير غزة هم الفلسطينيون الذين يحتاجون إلى تعويضهم عن كل ما دُمر حتى يتمكنوا من إعادة بناء منازلهم ومستشفياتهم ومدارسهم والعيش بكرامة واحترام... الاقتراح يصعب تقريبا فهمه".
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