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عربي-دولي
تركيا تحقق بمقتل 3 أتراك بغارة إسرائيلية على الحدود اللبنانية الجنوبية
Lebanon 24
05-02-2025
|
09:52
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ذكرت صحيفة "ستار" التركية اليوم الأربعاء أن النيابة العامة في أنقرة باشرت التحقيق في مقتل ثلاثة مواطنين أتراك بغارة جوية شنتها القوات الإسرائيلية على الحدود اللبنانية الجنوبية.
ونقلت الصحيفة عن مصادرها قولها: "بدأت النيابة العامة في أنقرة تحقيقا حول مقتل ثلاثة مواطنين أتراك إثر غارة جوية نفذتها القوات الإسرائيلية أثناء محاولتهم العبور من لبنان إلى إسرائيل".
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وأعلنت تركيا سابقا أنها تواصل اتصالاتها مع الجهات المعنية بشأن مصير ثلاثة مواطنين أتراك فُقد الاتصال بهم أثناء محاولتهم العبور بطرق غير قانونية من لبنان إلى إسرائيل.
وأفادت وزارة الخارجية التركية في وقت لاحق بمقتل ثلاثة من مواطنيها إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت منطقة قريبة من الحدود مع لبنان، مشيرة إلى أن الإجراءات اللازمة جارية لتسريع إعادة جثث الضحايا إلى تركيا.
ووفقا لمصادر مطلعة، فإن عائلات المواطنين الأتراك سيزار أوزديمير، وحسين كايا، وتشينار ألب بايدنكا أبلغت عن اختفائهم في 11 كانون الثاني 2025 بالقرب من الحدود اللبنانية، دون تلقي أي أخبار عنهم منذ ذلك الحين.
وأشارت المعلومات الواردة إلى أن مجموعة مكونة من حوالي 20 شخصا، من جنسيات مختلفة، حاولت عبور الحدود إلى إسرائيل بشكل غير قانوني عبر لبنان في ذلك اليوم.
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