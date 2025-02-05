Advertisement

عربي-دولي

تركيا تحقق بمقتل 3 أتراك بغارة إسرائيلية على الحدود اللبنانية الجنوبية

Lebanon 24
05-02-2025 | 09:52
A-
A+
Doc-P-1316211-638743712695427122.jpg
Doc-P-1316211-638743712695427122.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ذكرت صحيفة "ستار" التركية اليوم الأربعاء أن النيابة العامة في أنقرة باشرت التحقيق في مقتل ثلاثة مواطنين أتراك بغارة جوية شنتها القوات الإسرائيلية على الحدود اللبنانية الجنوبية.

ونقلت الصحيفة عن مصادرها قولها: "بدأت النيابة العامة في أنقرة تحقيقا حول مقتل ثلاثة مواطنين أتراك إثر غارة جوية نفذتها القوات الإسرائيلية أثناء محاولتهم العبور من لبنان إلى إسرائيل".
Advertisement

وأعلنت تركيا سابقا أنها تواصل اتصالاتها مع الجهات المعنية بشأن مصير ثلاثة مواطنين أتراك فُقد الاتصال بهم أثناء محاولتهم العبور بطرق غير قانونية من لبنان إلى إسرائيل.

وأفادت وزارة الخارجية التركية في وقت لاحق بمقتل ثلاثة من مواطنيها إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت منطقة قريبة من الحدود مع لبنان، مشيرة إلى أن الإجراءات اللازمة جارية لتسريع إعادة جثث الضحايا إلى تركيا.

ووفقا لمصادر مطلعة، فإن عائلات المواطنين الأتراك سيزار أوزديمير، وحسين كايا، وتشينار ألب بايدنكا أبلغت عن اختفائهم في 11 كانون الثاني 2025 بالقرب من الحدود اللبنانية، دون تلقي أي أخبار عنهم منذ ذلك الحين.

وأشارت المعلومات الواردة إلى أن مجموعة مكونة من حوالي 20 شخصا، من جنسيات مختلفة، حاولت عبور الحدود إلى إسرائيل بشكل غير قانوني عبر لبنان في ذلك اليوم.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:02 | 2025-02-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:07 | 2025-02-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:52 | 2025-02-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:15 | 2025-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:45 | 2025-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:00 | 2025-02-05
12:51 | 2025-02-05
12:26 | 2025-02-05
12:00 | 2025-02-05
12:00 | 2025-02-05
11:00 | 2025-02-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24