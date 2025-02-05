مناهض للقاحات.. من هو المرشح لمنصب وزير الصحة في إدارة ترامب؟

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وبصفته ديمقراطياً مدى الحياة، بدا كينيدي في خطر عندما تحدث بعض الجمهوريين ضده.



وقد تم استجوابه حول معارضته للقاحات ودوره في تفشي الحصبة المميت في ساموا في عام 2019 والذي أسفر عن مقتل العشرات من الأطفال. واجه روبرت إف كينيدي جونيور الناشط والمحامي الأميركي والمرشح لمنصب وزير الصحة في إدارة الرئيس دونالد ترامب استجوابا شرسا من قبل أعضاء لجنة مجلس الشيوخ قبل أسبوع بشأن آرائه المناهضة للقاحات أثناء الوباء والأموال التي كسبها من خلال الدعاوى القضائية المرفوعة ضد شركات الأدوية.وبصفته ديمقراطياً مدى الحياة، بدا كينيدي في خطر عندما تحدث بعض الجمهوريين ضده.وقد تم استجوابه حول معارضته للقاحات ودوره في تفشي الحصبة المميت في ساموا في عام 2019 والذي أسفر عن مقتل العشرات من الأطفال.

ودأب على صد ادعاءات السائلين بأنه مناهض للتطعيم وأصر على أنه يدعم اللقاحات في كثير من الحالات.



وهو سليل عائلة كينيدي الأسطورية، انضم إلى ترامب بعد فشل حملته الرئاسية.



كينيدي من أنصار الأكل الصحي وانتقد ميل ترامب إلى الوجبات السريعة والمشروبات الغازية الخالية من السكر.



وصف السيناتور رون وايدن، الديمقراطي البارز في اللجنة، كينيدي بأنه "غير لائق على الإطلاق" لدور وزير الصحة والخدمات الإنسانية.



كما ادعى أنه قضى جلسة تأكيد تعيينه "في التهرب والتحايل" على ادعاءات بأنه روج لنظريات المؤامرة المناهضة للقاحات.



وزعم أن كينيدي سيكون "رجل نعم" لدونالد ترامب وإيلون ماسك.



كذلك قال إن الوضع الراهن للرعاية الصحية يحتاج إلى تغييرات، لكنه أشار إلى أن كينيدي سيرفع من شأن نظريات المؤامرة وسيكون "تهديدا خطيرا لصحة الشعب الأميركي". (العربية)