الطلب على الذهب يتصاعد.. دولتان عربيتان بين الدول الـ10 الأكثر طلبا

سجّل الطلب على الذهب في روسيا ارتفاعًا ملحوظًا خلال عام 2024، حيث اشترى المواطنون 75.6 طنًا من المعدن النفيس، وفقًا لتقرير صادر عن وكالة "نوفوستي" استنادًا إلى بيانات مجلس الذهب العالمي.



وتمثل هذه الزيادة نسبة 6.2% مقارنة بعام 2023، ما يجعلها أعلى كمية مشتريات منذ عام 2013، عندما بلغ الطلب 79.7 طنًا. كما دخلت روسيا للمرة الأولى قائمة أكبر خمس دول في العالم من حيث الطلب على الذهب، في ظل اتجاه متزايد نحو التحوط بالمعادن النفيسة.

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