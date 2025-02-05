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إقتصاد

الطلب على الذهب يتصاعد.. دولتان عربيتان بين الدول الـ10 الأكثر طلبا

Lebanon 24
05-02-2025 | 14:52
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سجّل الطلب على الذهب في روسيا ارتفاعًا ملحوظًا خلال عام 2024، حيث اشترى المواطنون 75.6 طنًا من المعدن النفيس، وفقًا لتقرير صادر عن وكالة "نوفوستي" استنادًا إلى بيانات مجلس الذهب العالمي.

وتمثل هذه الزيادة نسبة 6.2% مقارنة بعام 2023، ما يجعلها أعلى كمية مشتريات منذ عام 2013، عندما بلغ الطلب 79.7 طنًا. كما دخلت روسيا للمرة الأولى قائمة أكبر خمس دول في العالم من حيث الطلب على الذهب، في ظل اتجاه متزايد نحو التحوط بالمعادن النفيسة.
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وفي العام الماضي، بالإضافة إلى روسيا، كانت هناك دولتان فقط شهدتا زيادة في الطلب على الذهب وهما الهند وتايلاند. واشترى الهنود ذهبا في 2024 أكثر بنسبة 5.5% عن العام 2023 وبلغت هذه المشتريات 802.8 طن، واستحوذوا بذلك على المركز الثاني عالميا من حيث الطلب على الذهب.

أما التايلانديون، فقد زاد اهتمامهم بالمعدن الأصفر في 2024 بنسبة 13% ليصل إلى 48.8 طن، وحلوا بذلك في المركز العاشر عالميا.

وحافظ الصينيون على صدارة قائمة أكبر مشتري الذهب في العالم للعام الثاني عشر على التوالي، وبلغت مشترياتهم 815.5 طن بانخفاض بنسبة 10.4% مقارنة بالعام 2023.

وجاءت الولايات المتحدة في المركز الثالث، وانخفض الطلب على الذهب من قبل الأميركيين بنسبة 16.9% ليصل إلى 209.9 طن. أما تركيا، التي احتلت المركز الرابع في القائمة، فقد شهدت انخفاضا في الطلب بنسبة 20.4% إلى 153.1 طن.

وضمت قائمة العشر الأوائل إيران (69 طن)، وفيتنام (55.3 طن)، والمملكة العربية السعودية (50.3 طن)، ومصر (50.1 طن). (روسيا اليوم)

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