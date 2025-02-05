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عربي-دولي
تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا
Lebanon 24
05-02-2025
|
10:07
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء، أن روسيا استعادت 150 عسكريا من الأسر في أوكرانيا، وتم تسليم 150 أسيرا أوكرانيا في المقابل.
وأضافت وزارة الدفاع الروسية أن "جميع العسكريين المفرج عنهم سيتم نقلهم إلى روسيا لتلقي العلاج وإعادة التأهيل في المؤسسات الطبية التابعة لوزارة الدفاع الروسية".
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وأكدت الدفاع الروسية أن الإمارات العربية المتحدة بذلت جهودها لعودة العسكريين الروس من الأسر الأوكراني. (روسيا اليوم)
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