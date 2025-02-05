Advertisement

عربي-دولي

الحكم بسجن الغنوشي 22 عاماً والمشيشي 35 سنة

Lebanon 24
05-02-2025 | 10:19
A-
A+
Doc-P-1316228-638743729154094678.png
Doc-P-1316228-638743729154094678.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بتهمة الاعتداء على أمن الدولة، أصدرت محكمة تونسية اليوم الأربعاء، أحكاما ثقيلة بسجن كل من زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي 22 عاما ورئيس الحكومة السابق هشام المشيشي مدة 35 عاما.

كما وجه القضاء للمشتبه بهم، تهم ارتكاب جرائم تتعلّق بغسيل الأموال، واستغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص التوظيف والنشاط المهني والاجتماعي، والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مواجهة بعضهم بعضا، وإثارة الهرج والقتل والسلب على الأراضي التونسية.
Advertisement

وإلى جانب الغنوشي والمشيشي، حكم القضاء بسجن صهره رفيق بوشلاكة 34 سنة، ونجله معاذ الغنوشي 35 سنة، وابنته سمية الغنوشي 25 سنة، إلى جانب قيادات أمنية، من بينهم المدير السابق للمخابرات لزهر لونقو الذي قضت المحكمة بسجنه 15 سنة والناطق الرسمي السابق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي لمدة 13 سنة، وكذلك تم سجن صحفيين ومدوّنين. (العربية)
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:02 | 2025-02-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:07 | 2025-02-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:52 | 2025-02-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:15 | 2025-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:45 | 2025-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:00 | 2025-02-05
12:51 | 2025-02-05
12:26 | 2025-02-05
12:00 | 2025-02-05
12:00 | 2025-02-05
11:00 | 2025-02-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24