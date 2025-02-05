الحكم بسجن الغنوشي 22 عاماً والمشيشي 35 سنة

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بتهمة الاعتداء على أمن الدولة، أصدرت محكمة تونسية اليوم الأربعاء، أحكاما ثقيلة بسجن كل من زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي 22 عاما ورئيس الحكومة السابق هشام المشيشي مدة 35 عاما.كما وجه القضاء للمشتبه بهم، تهم ارتكاب جرائم تتعلّق بغسيل الأموال، واستغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص التوظيف والنشاط المهني والاجتماعي، والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مواجهة بعضهم بعضا، وإثارة الهرج والقتل والسلب على الأراضي التونسية.وإلى جانب الغنوشي والمشيشي، حكم القضاء بسجن صهره رفيق بوشلاكة 34 سنة، ونجله معاذ الغنوشي 35 سنة، وابنته سمية الغنوشي 25 سنة، إلى جانب قيادات أمنية، من بينهم المدير السابق للمخابرات لزهر لونقو الذي قضت المحكمة بسجنه 15 سنة والناطق الرسمي السابق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي لمدة 13 سنة، وكذلك تم سجن صحفيين ومدوّنين. (العربية)