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عربي-دولي

بعد تصريحات ترامب المثيرة للجدل عن غزة... هكذا ردت عمان

Lebanon 24
05-02-2025 | 12:00
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أعلنت سلطنة عمان، اليوم الأربعاء، أن موقفها ثابت ورافض لأي محاولات لتهجير سكان قطاع غزة، وعلى ضرورة احترام حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وأولها إقامة دولته المستقلة.

وحذرت سلطنة عمان في بيان صادر عن وزارة الخارجية، أن "أي خطط ترمي إلى نقل الفلسطينيين من أراضيهم تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتهديدا للأمن والاستقرار في المنطقة".
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ودعت سلطنة عمان المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في حماية حقوق الشعب الفلسطيني، وضرورة التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، يستند إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، ويضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وكان ترامب قد اقترح أمس الثلاثاء، فرض سيطرة أميركية على غزة، وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض: "الولايات المتحدة ستتولى السيطرة على قطاع غزة، ونتوقع أن تكون لنا ملكية طويلة الأمد هناك". (روسيا اليوم) 
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