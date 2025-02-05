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عربي-دولي

تركيا: الجميع يتحمل مسئوليات لاستمرار وقف إطلاق النار بغزة

Lebanon 24
05-02-2025 | 14:23
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أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن ثمة مسؤوليات كبيرة تقع على عاتق الجميع في الحفاظ على وقف إطلاق النار بقطاع غزة بين حركة "حماس" وإسرائيل.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، الأربعاء، مع نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير، في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.
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وشدد أردوغان أن تركيا ستواصل التعاون مع ألمانيا فيما يخص الملفات الإقليمية مثل التطورات في سوريا وقطاع غزة وحرب أوكرانيا.

وقال: "يقع على عاتق الجميع مسؤوليات كبيرة في الحفاظ على وقف إطلاق النار بغزة وعلينا كمجتمع دولي مواصلة الجهود من أجل حل الدولتين".

ولفت أردوغان إلى أن رؤية سوريا يسودها السلام الدائم والازدهار هي رغبة مشتركة للجميع.

وفي شأن آخر، قال: "نرى تزايدًا بالخطابات والأعمال المعادية للأجانب والعنصرية وكراهية الإسلام في أوروبا وهو ما يثير قلق المجتمع التركي أيضًا". (الاناضول)
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