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عربي-دولي

على خُطى ترامب.. دولة أوروبيّة تُعلن انسحابها من منظمة الصحة العالمية

Lebanon 24
05-02-2025 | 14:17
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أعلن المتحدث باسم الرئاسة الأرجنتينية مانويل أدورني، اليوم الأربعاء، أن بلاده قررت الانسحاب من منظمة الصحة العالمية بسبب الانقسامات التي أثارتها المنظمة بإدارة النظام الصحي خاصة خلال جائحة كورونا.
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وقال أدورني في مؤتمر صحفي في بوينس آيرس: "أوعز الرئيس خافيير ميلي إلى وزير الخارجية بانسحاب الأرجنتين من منظمة الصحة العالمية".

وأضاف: "إن أنشطة المنظمة أثارت انقساما عميقا فيما يتعلق بإدارة النظام الصحي، لا سيما أثناء الجائحة".

وقال : "نحن الأرجنتينيين لن نسمح للمنظمات الدولية بالتدخل في سيادتنا، وأيضا التدخل في صحتنا".

وأشار إلى أن الأرجنتين "لا تتلقى تمويلا من منظمة الصحة العالمية، لذا فإن الانسحاب من المنظمة لن يؤدي إلى فقدان الأموال ولن يؤثر على جودة الخدمات".

وفي وقت سابق وقع الرئيس الأيمركي دونالد ترامب أمرا بانسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية.
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