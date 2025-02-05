الأمم المتحدة تعتبر أي نزوح قسري بغزة "تطهيرا عرقيا"

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(الاناضول)

امتنعت الأمم المتحدة، الأربعاء، عن التعليق مباشرة على مخططات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بالاستيلاء على قطاع غزة بعد تهجير الفلسطينيين، لكنها أكدت أن النزوح القسري يعد "تطهيرا عرقيا" بموجب القانون الدولي.وخلال مؤتمر صحفي في نيويورك، سُئل متحدث الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، عما إذا كان الأمين العام أنطونيو غوتيريش يعتبر مخططات ترامب بشأن غزة تطهيرا عرقيا، فأجاب قائلا: "أي نزوح قسري للسكان يعادل تطهيرا عرقيا".ورغم إحجام دوجاريك عن التعليق المباشر على مخططات ترامب، أعلن أن غوتيريش سيلقي كلمة في اجتماع لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، المقرر عقده بوقت لاحق الأربعاء.