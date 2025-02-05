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عربي-دولي

منظمة دولية ترد على خطة ترامب: عمل شنيع وغير أخلاقي

Lebanon 24
05-02-2025 | 15:57
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أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الأربعاء، أن سيطرة الولايات المتحدة على غزة وتهجير الفلسطينيين سيكون عملا شنيعا لا أخلاقيا، وذلك ردها على الخطة التي اقترحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
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وقال عمر شاكر من المنظمة الدولية غير الحكومية التي تدافع عن حقوق الإنسان في حديثه لوكالة "رويترز": "سيكون ذلك عملا شنيعا أخلاقيا".

وأضاف شاكر "يحظر القانون الإنساني الدولي التهجير القسري لسكان الأراضي المحتلة. وعندما يكون هذا التهجير القسري واسع النطاق، فقد يرقى إلى جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية".

ومساء يوم الثلاثاء، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الفلسطينيين لا يمتلكون خيارا بديلا عن مغادرة قطاع غزة، مشيرا إلى رغبته برؤية الأردن ومصر تستقبلان سكان القطاع.
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