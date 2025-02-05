البرلمان العربي يطالب المجتمع الدولي بموقف حازم تجاه حقوق الشعب الفلسطيني

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(الوكالة الوطنية)

أعرب رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، عن "رفض البرلمان العربي القاطع واستنكاره الشديد للتصريحات الصادرة عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي تدعو إلى السيطرة الأميركية على قطاع غزة وتهجير الشعب الفلسطيني من القطاع إلى دول أخرى، في انتهاك صارخ لكافة القوانين الدولية، وقرارات الشرعية الدولية، وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة".وأكد "رفضه المطلق لأي محاولة تستهدف تصفية القضية الفلسطينية أو فرض حلول غير عادلة"، مشددًا على أن "أي محاولات لفرض التهجير القسري على أبناء الشعب الفلسطيني تُعد جريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي واتفاقيات جنيف".كما وأكد اليماحي، أن "مثل هذه التصريحات لا تخدم مساعي تحقيق السلام العادل والشامل، بل تُغذي الصراع وتزيد من حدة التوتر في المنطقة، في وقت يحتاج المجتمع الدولي إلى دعم الجهود الرامية إلى تحقيق تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، على أساس قرارات الأمم المتحدة ومبدأ حل الدولتين"، مشيرًا إلى أن "الدول على الصعيدين العربي والدولي، وفي مقدمتها مصر والأردن، ترفض في شكل قاطع أي محاولة لفرض واقع جديد يهدف إلى تهجير الفلسطينيين أو الإضرار بحقوقهم التاريخية في وطنهم".وطالب رئيس البرلمان العربي، المجتمع الدولي، ومجلس الأمن والأمم المتحدة، باتخاذ موقف دولي حازم ضد أي دعوات أو خطط تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من أرضهم، وتأكيد دعمهم لحقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، داعيًا الولايات المتحدة الأميركية إلى "التراجع عن أي موقف أو تصريح يتناقض مع الشرعية الدولية وحقوق الشعب الفلسطيني، ولا يسهم في تحقيق حل الدولتين الذي يُعد السبيل الوحيد لإحلال السلام والأمن في المنطقة".وجدد رئيس البرلمان العربي، تأكيده أن "القضية الفلسطينية ستظل القضية المركزية والأولى للعالم العربي، ولن يقبل العرب والمسلمون بأي محاولات لتغيير المعادلة أو تصفية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".