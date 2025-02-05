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إصطدام طائرتين على مدرج مطار سياتل تاكوما الأميركي

Lebanon 24
05-02-2025 | 17:51
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قالت سلطات مطار "سياتل تاكوما" الدولي الأميركي إن طائرة تابعة للخطوط الجوية اليابانية كانت تهبط على مدرج المطار، اصطدمت بذيل طائرة متوقفة تابعة لشركة "دلتا"، الأربعاء.
واستجابت سلطات المطار للحادث، وعملت على إخراج الركاب من الطائرة، حسبما قال المطار على منصة "إكس".
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وقالت المتحدثة باسم شركة "دلتا" سامانثا مور فاكتو في رسالة بالبريد الإلكتروني، إن "طائرة الشركة من طراز "بوينغ 737" كانت تنتظر إزالة الجليد من على هيكلها الخارجي عندما ورد أن طرف جناح طائرة أخرى لامس ذيلها".
وأضافت أنه "كان هناك 142 راكباً على متن رحلة "دلتا" رقم 1921، المتّجهة إلى بويرتو فالارتا في المكسيك، ونُقلوا إلى طائرة جديدة".

ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات للطاقم أو الركاب.

ولم ترد الخطوط الجوية اليابانية على الفور على طلب للتعليق عبر البريد الإلكتروني.
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