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"لا أفهم كلمة مما تقولين".. شاهدوا ماذا قال لترامب لإحدى الصحافيات (فيديو)

Lebanon 24
05-02-2025 | 23:11
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أثناء مؤتمره الصحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الثلاثاء الماضي، رد الرئيس الأميركي دونالد ترامب على صحفية أفغانية قائلا إنه "لا يفهم كلمة مما تقوله".

وسألت مراسلة البيت الأبيض نظيرة كريمي الرئيس الأميركي عما إذا كان لديه أي خطط مستقبلية للشعب الأفغاني.

وبعد أن أوضحت كريمي والصحفيون الآخرون من أين هي، رد ترامب: "في الواقع، إنه صوت جميل ولهجة جميلة. المشكلة الوحيدة هي أنني لا أستطيع فهم كلمة واحدة مما تقولين".

واكتفى ترامب بالقول: "لكنني أقول هذا فقط: حظا سعيدا. عيشي في سلام".
 
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وجاءت تعليقات ترامب في المؤتمر الصحفي ذاته الذي قال به إن الولايات المتحدة ستسيطر على قطاع غزة، و"تمتلك" المنطقة.

ولم تحدد إدارة ترامب بعد سياسة رسمية بشأن أفغانستان، لكن الرئيس الأميركي ذكر في وقت سابق أن أي مساعدة مالية لهذا البلد من الولايات المتحدة ستكون مشروطة بإعادة المعدات العسكرية الأميركية التي تركتها هناك أثناء الانسحاب الفوضوي عام 2021. (سكاي نيوز)







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