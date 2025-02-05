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عربي-دولي

بينهم رجل أعمال شهير.. 3 قتلى بتحطم مروحية في شمال إيطاليا

Lebanon 24
05-02-2025 | 23:12
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قُتل ثلاثة أشخاص، أحدهم رجل أعمال شهير، في حادث تحطم مروحية قرب بارما في شمال إيطاليا، مساء الأربعاء، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.

ولم تتّضح في الحال ملابسات الحادث، لكنّ ضبابا كثيفا كان يغطّي المنطقة عندما تحطمت المروحية على أرض مملوكة لعائلة روفانياتي.
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وبحسب وكالة "أنسا" وموقع صحيفة "لا ستامبا" فإنّ أحد الضحايا الثلاثة هو لورينزو روفانياتي المدير العام لشركة روفانياتي للنقانق.

وتشتهر شركة روفانياتي بمنتجاتها في إيطاليا وتوظف أكثر من ألف شخص حول العالم ولديها فروع في بلجيكا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة، بحسب موقعها الإلكتروني. (العربية)
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