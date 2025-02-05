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إقتصاد

بقرار من سلطات بنما وبعد ضغط ترامب.. السفن الحكومية الأميركية ستعبر القناة بدون رسوم

Lebanon 24
05-02-2025 | 23:19
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قالت وزارة الخارجية الأميركية، الخميس، إن السفن الحكومية الأميركية تستطيع الآن عبور قناة بنما بدون رسوم.

وذكرت الوزارة على منصة "إكس" أن "حكومة بنما وافقت على عدم فرض رسوم على السفن الأميركية التابعة للحكومة من أجل عبور قناة بنما"، مضيفة أن الاتفاق سيوفر ملايين الدولارات كل عام للحكومة الأميركية.
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وأصبحت بنما محور اهتمام إدارة الرئيس دونالد ترامب، إذ اتهم الدولة الواقعة في أميركا الوسطى بفرض رسوم باهظة لاستخدام ممرها المائي.
 
وقال ترامب الشهر الماضي "سنطالب بإعادة قناة بنما إلينا بالكامل، دون شك" إذا لم يتم إلغاء الرسوم. (العربية)

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