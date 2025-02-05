Advertisement

عربي-دولي

إدارة ترامب تعتزم مصادرة طائرة ثانية للرئيس مادورو

Lebanon 24
05-02-2025 | 23:33
A-
A+
Doc-P-1316443-638744204911968863.jpg
Doc-P-1316443-638744204911968863.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تعتزم إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مصادرة طائرة ثانية تابعة لحكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، والتي توجد حاليا في جمهورية الدومينيكان.


ومن المقرر أن يعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو عن عملية المصادرة اليوم الخميس خلال زيارته إلى سانتو دومينغو، عاصمة الدومينيكان، المحطة الأخيرة من جولته التي تشمل خمس دول في أمريكا الوسطى، وفقا لمسؤول أميركي مطلع ووثيقة صادرة عن وزارة الخارجية.
Advertisement

تفاصيل المصادرة:

تتطلب عملية المصادرة توقيع روبيو على طلب إعفاء من تجميد المساعدات الخارجية لتغطية تكاليف تصل إلى أكثر من 230 ألف دولار كرسوم تخزين وصيانة للطائرة.

كما تحتاج العملية إلى موافقة وزارة العدل الأمريكية، والتي تم الحصول عليها بالفعل بعد تقديم الطلب الأسبوع الماضي، ومن المتوقع أن يعلن روبيو عن المصادرة خلال ما وصفته وزارة الخارجية علنا بأنه "لقاء لإنفاذ القانون".

والطائرة المعنية هي من طراز "داسو فالكون 200"، وقد استخدمها الرئيس الفنزويلي وكبار مساعديه، بما في ذلك نائب الرئيس ووزير الدفاع، في رحلات إلى عدة دول مثل روسيا اليونان وتركيا وكوبا. فيما تعتبره الإدارة الأمريكية انتهاكا للعقوبات المفروضة على فنزويلا، وفقا للوثيقة.

وتأتي هذه الخطوة بعد أسبوع واحد فقط من زيارة المبعوث الأميركي الخاص، ريتشارد غرينيل، إلى كاراكاس، حيث التقى مادورو لمناقشة قضايا تتعلق بإعادة الفنزويليين الذين دخلوا الولايات المتحدة بطريقة غير قانونية. وعاد غرينيل من الزيارة ومعه ستة أمريكيين كانوا محتجزين في فنزويلا.

يذكر أن الولايات المتحدة صادرت طائرة أخرى تابعة للرئيس الفنزويلي من جمهورية الدومينيكان في أيلول 2024، مما يجعل هذه العملية الثانية من نوعها خلال فترة قصيرة. (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:52 | 2025-02-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:02 | 2025-02-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:11 | 2025-02-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:07 | 2025-02-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:28 | 2025-02-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:24 | 2025-02-06
01:20 | 2025-02-06
01:15 | 2025-02-06
01:14 | 2025-02-06
01:14 | 2025-02-06
01:10 | 2025-02-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24