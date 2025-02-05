إدارة ترامب تعتزم مصادرة طائرة ثانية للرئيس مادورو

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تعتزم إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مصادرة طائرة ثانية تابعة لحكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، والتي توجد حاليا في جمهورية الدومينيكان.ومن المقرر أن يعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو عن عملية المصادرة اليوم الخميس خلال زيارته إلى سانتو دومينغو، عاصمة الدومينيكان، المحطة الأخيرة من جولته التي تشمل خمس دول في أمريكا الوسطى، وفقا لمسؤول أميركي مطلع ووثيقة صادرة عن وزارة الخارجية.تفاصيل المصادرة:تتطلب عملية المصادرة توقيع روبيو على طلب إعفاء من تجميد المساعدات الخارجية لتغطية تكاليف تصل إلى أكثر من 230 ألف دولار كرسوم تخزين وصيانة للطائرة.كما تحتاج العملية إلى موافقة وزارة العدل الأمريكية، والتي تم الحصول عليها بالفعل بعد تقديم الطلب الأسبوع الماضي، ومن المتوقع أن يعلن روبيو عن المصادرة خلال ما وصفته وزارة الخارجية علنا بأنه "لقاء لإنفاذ القانون".والطائرة المعنية هي من طراز "داسو فالكون 200"، وقد استخدمها الرئيس الفنزويلي وكبار مساعديه، بما في ذلك نائب الرئيس ووزير الدفاع، في رحلات إلى عدة دول مثل روسيا اليونان وتركيا وكوبا. فيما تعتبره الإدارة الأمريكية انتهاكا للعقوبات المفروضة على فنزويلا، وفقا للوثيقة.وتأتي هذه الخطوة بعد أسبوع واحد فقط من زيارة المبعوث الأميركي الخاص، ريتشارد غرينيل، إلى كاراكاس، حيث التقى مادورو لمناقشة قضايا تتعلق بإعادة الفنزويليين الذين دخلوا الولايات المتحدة بطريقة غير قانونية. وعاد غرينيل من الزيارة ومعه ستة أمريكيين كانوا محتجزين في فنزويلا.يذكر أن الولايات المتحدة صادرت طائرة أخرى تابعة للرئيس الفنزويلي من جمهورية الدومينيكان في أيلول 2024، مما يجعل هذه العملية الثانية من نوعها خلال فترة قصيرة. (سكاي نيوز)